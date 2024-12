Les MediaDays : l’innovation au service de la publicité locale

Jean-Paul Mullie, DGA de Havas City, partage les ambitions et les défis des MediaDays, un événement unique en région. Conçu pour rapprocher les annonceurs des médias, ce salon vise à mieux comprendre les transformations du secteur publicitaire et les nouvelles tendances, avec un accent particulier sur l’impact du digital et la proximité régionale.