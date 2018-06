Les Indés Radios : plusieurs stations récompensées

Les radios récompensées dans la catégorie "Data" sont BlackBox, Generations, Fréquence Plus, Sweet FM, Gold FM et Active Radio. Six stations ont été récompensées dans la catégorie "Audience" (meilleure audience par bassin de population) : Radio numéro 1 (bassin de population inférieur à 0.5 million d’habitants), Activ Radio (bassin de population compris entre 0.5 et 1 million d’habitants), Radio Isa (bassin de population compris entre 1 et 2 millions d’habitants), Evasion (bassin de population compris entre 2 et 6 millions d’habitants), Jazz Radio (bassin de population compris entre 6 et 10 millions d’habitants) et Latina (bassin de population million d’habitants).