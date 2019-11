Les Indés Radios accélèrent sur le digital  €

"Le digital est une opportunité et non une contrainte", s’est enthousiasmé Jean-Éric Valli, président des Indés Radios, lors d’une conférence de presse, le mercredi 23 octobre, pour présenter les nouvelles pistes des Indés Radios sur le numérique. La transformation digitale du groupe va ainsi toucher 3 domaines : la diffusion, les contenus et leur adaptation aux usages ainsi que la commercialisation publicitaire. "Notre objectif est de poursuivre le développement de notre audience en digital en nous appuyant sur nos contenus, c’est notre force", a déclaré le président du groupement. Sur l’ensemble des 3,8 millions d’auditeurs quotidiens des Indés Radios, seulement 800 000 écoutent la radio via le digital. L’analogie est encore très présente. "Cette réalité doit orienter notre stratégie et notre réflexion", affirme Jean-Éric Valli, président des Indés Radios.