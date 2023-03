"Les Grosses Têtes" : l'émission la plus écoutée en replay

Une nouvelle fois, France Inter a été la radio la plus podcastée en février dernier mais c'est l'émission "Les Grosses têtes", diffusée sur RTL, qui est toujours l'émission la plus podcastée. En février, France Inter a enregistré 41 255 000 écoutes et/ou téléchargements alors que RTL est parvenue à se hisser légèrement au-dessus des 30 millions d'écoutes et/ou de téléchargements.

Radio France place 4 des ses 7 radios dans le Top 10 : France Inter (41 255 000), France Culture (27 733 000), franceinfo (5 409 000) et France Musique (1 480 000).

En février, "Les Grosses têtes" (RTL), "L'After Foot" (RMC) et Hondelatte raconte" (Europe 1) sont les trois émissions qui ont été les plus écoutées et/ou téléchargées selon Médiamétrie.