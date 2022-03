Les Français intensifient leurs usages sur les assistants vocaux

Près de 7 Français sur 10 utilisent la commande vocale (envoi de SMS/mail, recherche d’information, écoute de musique...) et 27% d’entre eux y ont recours tous les jours. Parmi les utilisateurs réguliers, son usage s’intensifie et se consolide. On constate en effet une hausse significative (+4 points) des Français utilisant de la commande vocale plusieurs fois par jour (vs novembre 2021).

Si 90% des Français adeptes de la commande vocale privilégient celle de leur smartphone, il est intéressant de noter que les usages s’intensifient aussi sur enceintes connectées : + 7 points auprès d’utilisateurs réguliers (vs novembre 2021).