Les Français et la radio ? Ça va bien, merci !



Qu’écoutent donc les Français à la radio ? Ils allument régulièrement leur poste de radio pour écouter en priorité de la musique. C’est le premier usage de ce média pour 57% d’entre eux. Ensuite, 42% veulent être informés de l’actualité via les ondes mais le chiffre grimpe à 51% lorsque les plus de 65 ans s’expriment. Les plus jeunes en revanche considèrent que la radio est aussi un moyen de découverte musicale et de tendances : 38% des 18 - 24 ans plébiscitent les découvertes de chansons ou d’artistes et 1 jeune sur 5 les nouvelles tendances. A noter qu’un auditeur sur trois toute catégorie confondue identifie spontanément le média à un nom de station : il va s’en dire l’importance de marteler le nom de la radio à l’antenne !

Rédigé le Mardi 28 Janvier 2020