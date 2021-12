Les Français écoutent aussi la musique sur le web

En octobre 2021, 53.5 millions d’individus se sont connectés à internet au cours du mois, soit 85% des Français. Chaque jour, 45.3 millions d’internautes ont surfé sur le web, une progression de 700 000 internautes en un an. En moyenne, les Français ont passé 2h20 chaque jour sur internet, soit un niveau similaire à octobre 2020.

En octobre, plus de 11 millions de Français ont consulté des sites et applications de musique chaque jour. Les plus adeptes sont les 15-24 ans avec plus de huit individus sur dix (84%) ayant visité des sites et applications de musique en octobre, dont 50% au quotidien. Néanmoins, cette pratique se généralise : près des trois quarts (73%) des 25-49 ans ont visité ces sites et applications (+ 6 points vs octobre 2020).