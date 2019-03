Les Français aiment les livres audio

16% des Français ont écouté un livre audio cette année (+ 38% en 1 an versus 12% en 2018 et 8% en 2017). 57% des Français qui écoutent des livres audio sont des hommes et 43% sont des femmes (la moyenne d’âge de ces auditeurs est de 38 ans avec un pic à 27% pour ceux compris entre 26 et 35 ans). En 2017, les femmes étaient majoritaires et la moyenne d’âge globale était de 40 ans : on assiste à un rajeunissement du profil des auditeurs. 58% des Français qui écoutent des podcasts sont des hommes et 42% sont des femmes (la moyenne d’âge de ces auditeurs est de 40 ans avec un pic à 23% pour ceux compris entre 36 et 45 ans).