Les Dossiers #5 - Podcasts : un poids, deux mesures

"On manque de transparence et de chiffres sur le podcast (Jean-Paul Dietsch)

Aujourd’hui, l’audience du podcast reste un vrai problème à l’heure où la monétisation se révèle plus complexe que prévu. "On a une demande forte des agences médias et des annonceurs, mais aussi des éditeurs (télé, radio, presse, pure players), explique Jean-Paul Dietsch, pour avoir une mesure afin de se comparer et se valoriser auprès des acheteurs." Afin de connaître au mieux l’audience du podcast, Médiamétrie propose déjà à ses clients eStat Podcast, une mesure propriétaire qui quantifie les téléchargements. De son côté, l’ACPM-OJD lancera à la fin de l’année un outil de contrôle de la diffusion des podcasts pour permettre une certification autonome et indépendante des volumes diffusés auprès du grand public. "On est en plein dedans, poursuit Jean-Paul Dietsch. Nous avons lancé le 17 septembre la phase de développement. Les premiers tests devraient avoir lieu courant octobre. Les éditeurs sont demandeurs : aujourd’hui, il n’y a pas d’outil de mesure universel exhaustif. Donc soit ils n’ont pas de chiffres, soit ils ont des chiffres partiels, soit ils ont besoin d’être rassurés par un tiers. Nous sommes attendus par le marché pour être ce tiers de confiance. Mais on ne certifiera des chiffres que si on a l’assurance que la mesure est contrôlable, certifiable et maîtrisée.