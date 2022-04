Cette soirée sur Radio FG permettra une mobilisation pour répondre à l’urgence des besoins des enfants et atténuer leurs souffrances extrêmes, en permettant l’accès à l’eau, aux soins de santé, à l'éducation et à la protection. La soirée DJs for peace" sera diffusée, dans la nuit de samedi à dimanche, de minuit à 5h. Elle accueillera Two Are, Feelmark, Jam Rumi, Igor Fugu San, Odeum.

Des appels aux dons seront également lancés à l'antenne.