Les Clubs RFI se réunissent à Kampala en Ouganda

Organisé par le service des auditeurs de RFI, cet événement propose aux membres des Clubs des ateliers culturels et artistiques autour de la pratique et l’enseignement du français. Trois émissions "Le Club RFI" d’Éric Amiens seront enregistrés sur place.

Ce dimanche, des ateliers d’apprentissage du français articulés autour des contenus du site "RFI Savoirs" et encadrés par les membres des Clubs RFI participants et par les professeurs de français ougandais de l’Alliance française sont proposés sur place. D’autres ateliers animés par les présidents des Clubs et des intervenants locaux sont également organisés autour de thématiques comme la préservation de l’environnement, l’utilisation des réseaux sociaux et l’action des Clubs RFI dans les camps de réfugiés.