"Les Bonnes Histoires du Rock" : la série de l’été sur Oui FM

Au programme, les titres cultes des plus grands artistes du rock : AC/DC, Blur, David Bowie, Coldplay, The Cranberries, Franz Ferdinand, Lenny Kravitz, Metallica, Nirvana, Oasis, Queen, Radiohead, et bien d'autres... Les auditeurs peuvent suivre "Les Bonnes Histoires du Rock", du lundi au vendredi, à 10h30 & 14h30 pour découvrir une bonne histoire et le meilleur du rock sur Oui FM.

Pour les retardataires, "Les Bonnes Histoires du Rock" sont également disponibles en podcast sur ouifm.fr, Deezer et ITunes.