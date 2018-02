Les Assises s'interrogent sur l'utilité du journalisme

C’est le journaliste Thomas Sotto, présentateur et co-rédacteur en chef du magazine "Complément d'enquête" sur France 2, qui présidera le jury des Assises internationales du journalisme de Tours en mars prochain. Il succède ainsi aux présidents de Jury des éditions précédentes : Anne-Claire Coudray, Laurent Joffrin, Guilaine Chenu et Françoise Joly, Patrick de Saint-Exupéry, Géraldine Muhlmann, Pierre Haski, Nicolas Demorand, Audrey Pulvar, Bruno Frappat et Edwy Plenel. C’est le jeudi 15 mars en soirée, au Centre de congrès de Tours, que Thomas Sotto fera connaître le nom des lauréats des quatre Prix des Assises internationales du journalisme de Tours.Cette année encore, les Assises proposeront aux visiteurs des ateliers, des débats et des soirées spéciales autour des grands thèmes de l’actualité nationale et internationale mais aussi des expositions, des projections, des ateliers d’éducation aux médias, un salon du livre du journalisme sans oublier des remises de Prix.