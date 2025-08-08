Les 50 podcasts les plus écoutés aux États-Unis €

|
|
|
Rédigé par Brulhatour le Vendredi 8 Août 2025 à 05:23 | modifié le Vendredi 8 Août 2025 à 05:24
Selon les données publiées le 1er août 2025 par Edison Research, "The Joe Rogan Experience" reste le podcast le plus écouté aux États-Unis au deuxième trimestre 2025. Le classement, fondé sur le reach hebdomadaire, s’appuie sur les données Edison Podcast Metrics et inclut pour la première fois la consommation uniquement vidéo.
|
