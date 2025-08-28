- ⛬ ACTUS
Les 50 ans de Radio France célébrés par La Poste avec un bloc timbre événement
Rédigé par Brulhatour le Jeudi 28 Août 2025 à 15:35 | modifié le Jeudi 28 Août 2025 à 15:35
Radio France fête ses 50 ans et s’associe à La Poste pour marquer cet anniversaire à travers un timbre commémoratif conçu par l’artiste Ugo Gattoni. Pour la première fois, le lancement sera simultané dans 44 villes où sont implantées les radios locales Ici, avec un relais sur les antennes et des jeux-concours pour les auditeurs.
