Les 3 lauréats du Hackathon du Salon de la Radio

Le jury de ce hackathon était composé de plusieurs professionnels de l'équipe d'organisation du Salon de la Radio et de l'Audio Digital et de représentants des partenaires de l'événement : Digigram, RadioAct, Elson, Paris&Co/LINCC et Radio France. À cette occasion, le groupe Radio France, la bibliothèque nationale (Bnf) et mX3.ch, le portail de la musique Suisse ont tous trois ouvert leur API aux équipes afin d'aller y puiser les ressources nécessaires en termes d'applications, de sons, d'iconographies et de musiques. Avec 2 catégories de réflexion : parce que le contenu et le support de diffusion sont intimement liés et ne peuvent être pensés l'un sans l'autre, ce Hackathon a accueilli deux types de projets différents. D'une part des projets d'innovation éditoriale, pour explorer de nouveaux contenus et de nouvelles formes d'écriture ; d'autre part des projets d'innovation dans les supports d'écoute, pour explorer de nouvelles formes de diffusion.