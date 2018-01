Les 13-24 ans et la radio

Particularité frappante : plus ils sont jeunes, plus leur usage est développé. "Chez les 13-19 ans (soit 60% de la tranche d’âge jeunesse) le score monte ainsi à 81%, soit 7 points de plus que chez les 20-24 ans ! Les jeunes sont, certes, des adeptes de la radio mais, quel que soit leur âge, ils l’ont toujours écoutée moins longtemps que la population en général. La différence est d’une heure : en semaine, ils sont branchés 1h56 en moyenne par jour, contre 2h56 pour l’ensemble. Cette différence est plus marquée chez les 13-19 ans : ces derniers n’écoutent la radio « que » 1h44 par jour alors que les jeunes adultes consacrent au média une demi-heure de plus (2h15)".