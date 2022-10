Le taux de fidélisation, un indicateur clé pour les podcasteurs

Et pour mieux se rendre compte des audiences, voici le top applications : Apple Podcasts (37%), Spotify (27%) et Deezer (11%) sont les applications les utilisées suivi par Podcast Addict (5%), les players embed (8%) et les autres applications (12%).Voici désormais le taux de fidélisation par application - sur lequel, sans surprise, les applications 100% dédiées aux podcasts tirent leur épingle du jeu : Podcast Addict avec 6,4 épisodes écoutés par auditeur unique chaque mois (+0.9 versus le baromètre #11), Apple Podcasts avec 6 épisodes (+0.8), Castbox avec 4.2 (+0,1) suivi par Deezer et Spotify avec respectivement (3,.4 et 2.2 épisodes écoutés par auditeur unique chaque mois) et les players embed avec 1.5 épisodes écoutés.