Le site de Radio Contact devient encore plus "Feel Good"

"Radio Contact est très active sur ses supports digitaux, et avec succès. Son site Internet avait cependant besoin d'être amélioré en termes d'expérience pour les utilisateurs et son design nécessitait d'être modernisé. Notre objectif reste, en effet, de répondre aux attentes de notre public transgénérationnel, et ce, sur toutes nos plateformes. Nos auditeurs sont nombreux à nous écouter via leur PC, tablettes et smartphones et nous souhaitons leur offrir une expérience optimale, bien entendu, dans un esprit Feel Good" a expliqué Erwin Lapraille, directeur général des radios au sein de RTL Belgium.

Le site web de Radio Contact enregistre plus de 27 000 pages vues/jour.