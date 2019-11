Le service de création de webradios Radionomy va fermer ses portes

Coup de tonnerre pour les utilisateurs de la plateforme gratuite de webradios Radionomy. Dans un message diffusé sur son site web, le service informe "qu’il n’est plus possible de créer sa radio sur Radionomy. Radionomy cessera d’exister dès le premier janvier 2020". C'est donc la fin d'un service qui diffuse plus de 7000 flux de streaming gratuitement contre de la publicité. Les utilisateurs sont encouragés à migrer vers l'autre solution du groupe, le service Shoutcast for Business. Shoutcast est proposé gratuitement la première année pour les utilisateurs de Radionomy, puis à 14,90 € par mois. Le service de monétisation est migré chez la régie Targetspot. Radionomy aurait des difficultés à renouveler des accords globaux pour les droits d'auteur, selon le site web Radiovisie.eu