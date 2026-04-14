Le réseau ICI gagne 17 000 auditeurs en un an

Selon les données Médiamétrie EAR National portant sur la période janvier-mars 2026 comparée à janvier-mars 2025, le réseau ICI rassemble près de 2.4 millions d’auditeurs quotidiens, soit un gain de 17 000 auditeurs en un an. L’audience cumulée et la part d’audience s’établissent toutes deux à 4.1%, avec une progression de 0.1 point pour cette dernière. La durée d’écoute par auditeur augmente de 2 minutes sur la période.

Ce niveau d’audience constitue par ailleurs le meilleur enregistré depuis novembre-décembre 2024. Ces évolutions interviennent dans un contexte de mutation du paysage radiophonique, marqué par des transformations des usages et des modes de consommation de l’audio.