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Mardi 14 Avril 2026 - 08:30

Le réseau ICI gagne 17 000 auditeurs en un an


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Le réseau ICI réunit près de 2.4 millions d’auditeurs quotidiens au premier trimestre 2026, selon Médiamétrie. Les principaux indicateurs sont orientés à la hausse sur un an, avec une progression de la part d’audience, de la durée d’écoute et du volume d’auditeurs, dans un contexte de transformation des usages radio.



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Selon les données Médiamétrie EAR National portant sur la période janvier-mars 2026 comparée à janvier-mars 2025, le réseau ICI rassemble près de 2.4 millions d’auditeurs quotidiens, soit un gain de 17 000 auditeurs en un an. L’audience cumulée et la part d’audience s’établissent toutes deux à 4.1%, avec une progression de 0.1 point pour cette dernière. La durée d’écoute par auditeur augmente de 2 minutes sur la période.
Ce niveau d’audience constitue par ailleurs le meilleur enregistré depuis novembre-décembre 2024. Ces évolutions interviennent dans un contexte de mutation du paysage radiophonique, marqué par des transformations des usages et des modes de consommation de l’audio.

Tags : audience, ICI, Médiamétrie, Radio France



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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