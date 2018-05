Le prochain SwissRadioDay aura lieu le 30 août 2018

Plus de 400 personnes s'étaient réunies à l'occasion du SwissRadioDay 2017 au Kaufleuten de Zurich. Aux côtés des représentants internationaux (Norvège, Allemagne, Danemark) des médias, de la politique et de la publicité, l'équipe avait accueilli les grands noms de la radio suisse et des représentants des secteurs suisse et allemand du monde de la musique. Conférences, débats, ateliers permettront une nouvelle fois de présenter et commenter les nouveautés techniques et de contenus ainsi que l'avenir de la radio.SRG SSR et les radios privées (VSP & RRR) organisent conjointement le SwissRadioDay depuis 2000. C'est le seul événement ouvert aux représentant de toutes les régions linguistiques du pays à être entièrement consacré à la radio. Depuis 2015, les associations Unikom et Limus sont aussi de la partie.