Le prix "Reportage de RFI en espagnol" 2022 décerné à Sara Cely

L’étudiante de 26 ans remporte la 8e édition du Prix avec son reportage "La sauvegarde des primates dans l’Amazonie colombienne". À l'heure où la préservation des ressources naturelles et le risque d'extinction des espèces animales sont des questions cruciales, ce reportage plonge l’auditeur au cœur de cette réalité. Au-delà de l'aspect environnemental, la journaliste se penche sur les alternatives sociales et économiques offertes aux communautés, qui vivent de la chasse et du trafic de ces bêtes. Le fil conducteur de ce reportage radio de 12 minutes est le lien étroit entre une primatologue et un singe "churuco" qu’elle a sauvé.