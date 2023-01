Le podcast, un format qui séduit les Français et engage ses auditeurs

La consommation de podcasts a le vent en poupe : 85% des auditeurs de podcasts écoutent autant ou plus de podcasts qu’un an auparavant et plus de la moitié des auditeurs (56%) pratiquent une écoute régulière (dont 20% très régulière) ; un chiffre qui s’élève même à 61% pour la Génération Z (15-27 ans). Une pratique qui se partage en famille puisque 64% des parents auditeurs font écouter des podcasts à leurs enfants. Le contenu proposé séduit et capte les auditeurs : 89% d’entre eux écoutent entre la moitié et l’intégralité du podcast. Enfin, les adeptes de podcasts sont plutôt fidèles : près de la moitié d’entre eux (47%) concentrent leur consommation sur leurs podcasts favoris, généralement de 1 à 3 podcasts par semaine.