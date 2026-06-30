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Le podcast progresse de 20.7% chez iHeartMedia, la radio broadcast reste stable €



Au deuxième trimestre 2026, les revenus podcast d’iHeartMedia atteignent 162.1 millions de dollars, en hausse de 20.7% sur un an. Le Digital Audio Group progresse de 12.4% à 364.1 millions de dollars, tandis que la radio broadcast atteint 397.6 millions de dollars, soit +0.5%. Source : iHeartMedia, résultats financiers du deuxième trimestre 2026, période de trois mois close au 30 juin 2026.
Au deuxième trimestre 2026, les revenus podcast d’iHeartMedia atteignent 162.1 millions de dollars, en hausse de 20.7% sur un an. Le Digital Audio Group progresse de 12.4% à 364.1 millions de dollars, tandis que la radio broadcast atteint 397.6 millions de dollars, soit +0.5%. Source : iHeartMedia, résultats financiers du deuxième trimestre 2026, période de trois mois close au 30 juin 2026.
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Rédigé le Mardi 25 Août 2026

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