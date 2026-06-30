Le podcast progresse de 20.7% chez iHeartMedia, la radio broadcast reste stable €

Au deuxième trimestre 2026, les revenus podcast d’iHeartMedia atteignent 162.1 millions de dollars, en hausse de 20.7% sur un an. Le Digital Audio Group progresse de 12.4% à 364.1 millions de dollars, tandis que la radio broadcast atteint 397.6 millions de dollars, soit +0.5%. Source : iHeartMedia, résultats financiers du deuxième trimestre 2026, période de trois mois close au 30 juin 2026.
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