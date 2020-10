La défiance envers les journalistes n’est pas nouvelle. Et pourtant, la liberté de la presse est une valeur fondamentale… Le podcast natif serait-il le calumet de la paix entre le journalisme et le peuple ? Selon une étude de juin 2020 de Médiamétrie, c’est en bonne voie, puisque l’actualité est l’une des thématiques les plus écoutées du format podcast (d'après la mesure eStat Podcast).