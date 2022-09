Le podcast "Au cœur de l’Histoire" désormais incarné par Virginie Girod

Chaque semaine, les auditeurs retrouveront deux portraits, en deux épisodes chacun, d’Au cœur de l’Histoire (du lundi au jeudi), ainsi qu’un épisode bonus (diffusé le vendredi). Les deux premiers épisodes seront consacrés à l’exil de Napoléon Ier, et le reste de la saison mettra en lumière les portraits de personnages historiques divers et variés, de Grace Kelly à Mère Teresa en passant par Andy Warhol ou Émile Zola.

Après avoir enregistré en août 2022 plus d’un million de téléchargements, ce podcast natif de référence sur la thématique de l’Histoire qui figure dans le Top 30 Médiamétrie, continue d’attirer de nouveaux auditeurs (+ 16% en un an).