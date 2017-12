Le nouveau SOPHIA est arrivé



Sans revenir sur un passé tumultueux et après quelques projets de cession (cf. article du 29/10/2015) et de refonte (cf. article du 18/01/2016), le nouveau SOPHIA est enfin arrivé pour le plus grand bonheur des associatives. Car l’objectif est clair : "Notre axe de développement principal est de rendre les produits moins chers pour les associatives", indique Éric Duval Valachs, directeur adjoint délégué à SOPHIA. Le décor est planté. Depuis un an, ce sont trois personnes qui ont travaillé d’arrache-pied pour recentrer SOPHIA sur l’info et ne faire que de l’info. Mais l’info ne suffit pas… SOPHIA a donc décidé de remettre en place des chroniques avec des chroniqueurs de SOPHIA et puise dans les ressources de France Bleu au niveau national et pas sur le local pour éviter toute concurrence. Aujourd’hui, ce sont 50 chroniques par semaine qui sont proposées sur 10 thèmes avec des durées comprises entre 2 minutes et 2 minutes 30. Accès payant



