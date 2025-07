Le monde (des) connecté(s) Contenu

Depuis maintenant deux saisons, les auditeurs des Matins de France Culture ont pris l'habitude de se connecter à leur station préférée mais surtout de se connecter à ce monde numérique dont on parle si souvent et dont il n'est pas toujours évident de déceler le vrai du faux, l'utile du futile, le semi-essentiel de l'indispensable. C'est en quelque sorte la mission dont s'empare François Saltiel chaque matin à 8h52 pendant les 3 à 4 minutes de sa chronique qui ambitionnent avec justesse et finesse d'interconnecter réel et numérique. Après l'arrêt en juin 2024 de son émission Le Meilleur des mondes, cette chronique perpétue l'esprit d'éclaircissement des enjeux du numérique aux oreilles de toutes et tous. En cette fin de saison, on revient avec lui sur cet exercice de style dont les enjeux vont bien plus loin qu'on l'imagine.