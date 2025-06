Le mobile capte 80% du temps passé en ligne

Si les sites et applications de sport attirent un public davantage masculin - 63% des hommes s'y sont rendus - plus d’une Française sur 2 a également visité la catégorie (55%) au cours du mois. Les CSP+ ont montré un fort intérêt pour cet univers sur lequel les trois quarts d’entre eux ont surfé en avril (75%). Cette proportion est également importante chez les 35-49 ans (73%).

En mai 2025, 56,6 millions d’individus se sont connectés à Internet au cours du mois, soit 88% des Français. Chaque jour, 48.8 millions d’entre eux ont surfé sur Internet : c’est 1.5 million de plus que l’an dernier.

En moyenne, les Français ont ainsi passé 2h58 par jour sur Internet. Le mobile représente 80% de leur temps de surf quotidien.