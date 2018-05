Le matin, médias et infos au programme de 4 Français sur 5

La moitié des Français de 15 ans et plus écoute ou regarde au moins une matinale d’information entre 6h et 9h. La radio est privilégiée par 47% des individus qui consultent au moins un média le matin, devant Internet, la télévision et la presse papier. Que ce soit à la radio ou à la télévision, plus des trois-quarts de ceux qui consultent un média le matin apprécient les journaux d’information qui résument l’actualité et plus de la moitié d’entre eux apprécient la revue de presse. Toutefois, auditeurs et téléspectateurs n’expriment pas les mêmes préférences quand il s’agit d’autres thématiques. Les auditeurs privilégient les pastilles humoristiques (46%), et les sujets liés à l’actualité politique (45%). Du côté des téléspectateurs, ce sont plutôt les séquences internationales qui séduisent avec 42% d’entre eux qui les considèrent importantes.