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Le marché radio irlandais affiche une stabilité au premier trimestre 2026 €



Les revenus publicitaires radio en Irlande restent globalement stables au T1 2026 à 39 816 757 €, malgré un recul du spot et une progression du digital audio et du branded content. La croissance de l’audio digital, à +21.5% via les agences et +57.1% en direct, soutient l’équilibre du marché dans un contexte contrasté. Source Radiocentre Ireland
Les revenus publicitaires radio en Irlande restent globalement stables au T1 2026 à 39 816 757 €, malgré un recul du spot et une progression du digital audio et du branded content. La croissance de l’audio digital, à +21.5% via les agences et +57.1% en direct, soutient l’équilibre du marché dans un contexte contrasté. Source Radiocentre Ireland
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Rédigé le Mardi 5 Mai 2026

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