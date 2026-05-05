Le marché radio irlandais affiche une stabilité au premier trimestre 2026 €

Les revenus publicitaires radio en Irlande restent globalement stables au T1 2026 à 39 816 757 €, malgré un recul du spot et une progression du digital audio et du branded content. La croissance de l’audio digital, à +21.5% via les agences et +57.1% en direct, soutient l’équilibre du marché dans un contexte contrasté. Source Radiocentre Ireland
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