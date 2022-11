Le français c'est facile avec RFI

Entièrement gratuit, il est destiné aux apprenants qui souhaitent perfectionner leur français, quels que soient leur niveau et leurs objectifs, ainsi qu’aux enseignants de français langue étrangère. "Le français facile avec RFI" propose des podcasts et des contenus audios dédiés, accompagnés d’exercices et de ressources pédagogiques, qui capitalisent sur la richesse de l’offre d’apprentissage du français de RFI et le succès du "Journal en français facile".