Le droit d’auteur expliqué aux auteurs de podcasts

Ce podcast voit le jour après la signature de nombreux accords déterminants pour les droits d’auteur avec des plateformes de podcast. Il confirme le rôle de la Scam et sa volonté d’accompagner les formes innovantes de diffusion et de création sonore. Dans une approche résolument didactique et vulgarisatrice, " A comme auteurice " aborde les grandes notions du droit d’auteur à l’attention de celles et ceux qui créent des podcasts.Neuf capsules audios déclinées sous la forme d’un abécédaire de mots clés, neuf épisodes essentiels pour comprendre des notions fondamentales : "A comme auteur, autrice", "B comme bourse", "C comme contrat", "D comme déclaration", "D comme droit d’auteur", "D comme diffusion"...