Le charme de la radio intégrée au tableau de bord

À partir des années 1950, la place de la radio dans les voitures ne faisait aucun doute : c’était une caractéristique haut de gamme, prisée et valorisante. Les constructeurs automobiles et les fabricants de récepteurs radio rivalisaient de design et d’innovation pour intégrer élégamment les radios dans les tableaux de bord. À l’époque, les systèmes de divertissement embarqués tels que nous les connaissons aujourd’hui n’existaient pas encore. La radio automobile était une déclaration d’élégance - belle, fonctionnelle et bien en vue. Ces trois caractéristiques clés ont permis à la radio de prospérer pendant des décennies, préservant son importance et son charme.