Le Top 10 du Prix Société Ricard Live Music 2019

Avec plus de 1 400 artistes inscrits, c’est l’année de tous les records pour l’édition 2019 du Prix Société Ricard Live Music qui continue de s’imposer comme l’un des dispositifs majeurs d’accompagnement pour la scène musicale française.

Après une longue délibération, Société Ricard Live Music annonce enfin la liste des 10 finalistes sélectionnés par un jury composé de 9 professionnels issus de métiers différents de la filière musicale mais également par les internautes. Jusqu'à la fin de l’année 2018, l'équipe Société Ricard Live Music prendra à nouveau la route pour partir à la rencontre de chacun des dix finalistes pour des sessions filmées par Rod Maurice et Romain Della Valle, respectivement vidéaste et ingénieur du son attitrés du Prix.