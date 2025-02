Le SNRL et le CLEMI unis pour l’éducation aux médias

Afin de faciliter leur engagement, les radios intéressées peuvent demander leur code d’inscription en envoyant un mail à semaine.presse@clemi.fr . De plus, un kit de communication est mis à disposition pour harmoniser leurs actions avec les couleurs officielles de l’événement.Pour aider à la promotion de cette initiative sur les ondes, un spot produit par la radio GRAF’HIT est disponible ( ICI ) à à l’écoute et au téléchargement En participant à la Semaine de la presse et des médias à l’école, les radios locales jouent un rôle clé dans l’éducation aux médias et à l’information. Cet engagement renforce le lien entre la presse et le public en sensibilisant les jeunes à l’importance du journalisme et à l’analyse critique de l’actualité.