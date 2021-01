Le SNEP dévoile le Top 100 des diffusions à la radio en 2020

Le second single de The Weeknd "In your eyes" présent à la 2e place du classement, cumule plus de 100 000 diffusions et un peu plus de 1.7 milliard de contacts. La 3e place du classement revient à Nea "Some day" (RCA / Sony Music). L’artiste Suédoise cumule plus de 106 000 diffusions et un peu plus de 1.6 milliard de contacts. Sorti fin d’année 2019, "Some day" s’est hissé jusqu’à la 2ème place de l’airplay radio, une position que l’artiste a occupée pendant 11 semaines. Le titre a été joué plus de 1.000 fois sur NRJ, Fun Radio et Virgin Radio.