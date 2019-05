Le RFM Music Show revient à Issy-les-Moulineaux

Mika, Jenifer, Marc Lavoine, Slimane, Vitaa, Claudio Capéo, Hoshi, Kyo, Gauvin Sers, Madame Monsieur, Trois Cafés gourmands, Gavin James & Philippine, Kadebostany… seront présents le 15 juin à partir de 19h à Issy-les-Moulineaux au Parc départemental de l’Ile Saint-Germain pour plus de 2h de concert qui se présente comme "un show 100% gratuit et ouvert à tous". Dès à présent, les auditeurs de la station peuvent gagner leur séjour et places pour assister à cet évènement en VIP avec accès au cocktail et visite des coulisses.

D’autres artistes devraient venir prochainement compléter le plateau.