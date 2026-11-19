Comment développer de nouveaux modèles de financement pour les podcasts indépendants à l'échelle européenne ? C'est la question qui réunira les professionnels invités par le PIA et la FBPIP au Centre Wallonie-Bruxelles, situé au 46 rue Quincampoix, dans le 4e arrondissement de Paris.

Animée par Katia Sanerot, présidente du PIA, et Caroline Prévinaire, membre fondateur de la FBPIP, la table ronde examinera les mécanismes déjà utilisés dans d'autres secteurs culturels : coproductions, préventes, financements croisés et fonds régionaux ou européens. Les échanges porteront notamment sur la faible présence des coproductions européennes dans le podcast, contrairement à l'audiovisuel, et sur les possibilités de coopération entre la France et la Belgique.

