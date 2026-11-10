Aux États-Unis, les podcasts et la radio en ligne devancent le streaming musical publicitaire €

Entre 2016 et 2026, le temps d'écoute quotidien de Spotify est passé d'environ 8 à 28 minutes chez les adultes de 18 ans et plus, principalement grâce aux offres sans publicité. En 2026, l'écoute sans publicité représente 21 minutes par jour, contre 7 minutes pour l'écoute financée par la publicité, soit 75% du temps d'écoute total. Source : Edison Research
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