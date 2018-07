Le NRJ Music Tour fait étape à Toulouse le 14 juillet

Samedi 14 juillet, NRJ revient pour la 3e année consécutive à la Trairie des Filtres à Toulouse et offrira aux Toulousains "le plus grand concert gratuit de l’année", avec la Mairie de Toulouse à partir de 18h30 sur la Prairie des Filtres. Cer concert sera présenté par MIKL et son équipe ("Mikl sur NRJ" de 23h à 3h) et Stoy (animateur NRJ), avant le très attendu feu d'artifice sur l'eau à 22h30. Sur la scène, NRJ a convié Martin Solveig, Kendji Girac, Amir, Léa Paci, Claudio Capéo, Tom Walker, Boulevards des Airs, Diva Faune, Cassar, Roya, Jacky Perry et DJ Oriska. Comme d'habitude, NRJ.fr et NRJ Play partageront sur leur site les images backstage des artistes et du concert. Et les auditeurs connectés seront au cœur de l’événement en suivant le hashtag #NMTToulouse sur tous les réseaux sociaux de la radio.