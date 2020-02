Le NRJ Music Tour fait étape à Beauvais

NRJ a invité Black M, Claudio Capéo, Keen'V, Bilal Hassani, Boulevard des Airs, Philippine, Dante, Matt Simons et Lola Dubini. La station souhaite également faire de ce concerte un "événement connecté".

Les auditeurs seront au coeur de l’événement en suivant le hashtag #NMTBeauvais sur tous les réseaux sociaux de la radio. NRJ.fr et NRJ Play partageront sur leur site, les images et vidéosdes coulisses des artistes et du concert.