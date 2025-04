"Le Meilleur des Réveils" sur RFM réunit 779 000 auditeurs

Sur le plan digital, RFM observe une progression notable, avec plus de 4,8 millions de sessions d’écoute comptabilisées en mars 2025, soit une hausse de 15% en un mois. Il s’agit du meilleur score de la station depuis son entrée dans le classement de l’ACPM. Ces données traduisent l’ancrage croissant de RFM sur les usages numériques, parallèlement à sa diffusion linéaire.

Au total, RFM touche plus de 1.6 million d’auditeurs chaque jour et plus de 7 millions sur une semaine.