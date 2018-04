Le MAG 99 - La plus ancienne émission de rap de la FM



Le concept est simple, c'est celui d'un feuilleton. Mais il fallait y penser. La preuve : l'émission n'a pas son pareil, ni en France ni ailleurs. Pendant cinq jours, au rythme d'une heure chaque soir, un artiste, ou un groupe, est en studio (et en direct !) pour accompagner les auditeurs de Skyrock. Un vrai choix de programmation, qui est pour les artistes une véritable opportunité pour présenter leur travail et délivrer leur message. Sous la houlette de Fred Musa, les artistes se succèdent. Il en a accueilli plus d'un millier en vingt ans. De "gros poissons", comme MC Solaar ou de jeunes talents qui faisaient là leur première radio. "L'artiste, ou le groupe, nous présente son actualité avec des sessions freestyle totalement inédites", explique l'animateur. "C'est ce que les auditeurs préfèrent puisque les artistes vont lâcher des morceaux inédits et les interpréter en live, parfois certains artistes comme Jul, Rohff ou bien encore Nekfeu nous ont fait plus d’une vingtaine de minutes de freestyle", poursuit-il. Accès payant



Vous avez demandé d'accéder à un service payant. Vous pouvez être dans l'un des cas suivants :





1 - Achat de PDF ou d'articles

--------------------------------------------------------

Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour acheter un PDF ou accéder à un article.



2 - Rubrique Emploi

----------------------------

Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour déposer une annonce emploi.



En cliquant sur ce lien vous accéderez à une interface vous permettant de payer par Carte Bleu ou par PayPal puis vous reviendrez sur le contenu que vous avez commandé. En cas de problèmes, n'hésitez pas à nous contacter au 05 55 18 03 61 ou abonnement@lalettre.pro



Attention, si vous êtes abonnés le message ci-dessous ne vous concerne par, merci d'entrer votre login et votre mot de passe en cliquant ici. Vous avez demandé d'accéder à un service payant. Vous pouvez être dans l'un des cas suivants :1 - Achat de PDF ou d'articles--------------------------------------------------------Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour acheter un PDF ou accéder à un article.2 - Rubrique Emploi----------------------------Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour déposer une annonce emploi.En cliquant sur ce lien vous accéderez à une interface vous permettant de payer par Carte Bleu ou par PayPal puis vous reviendrez sur le contenu que vous avez commandé. En cas de problèmes, n'hésitez pas à nous contacter au 05 55 18 03 61 ou abonnement@lalettre.pro Déjà inscrit ? Le MAG 99 - La plus ancienne émission de rap de la FM Rédigé le Mardi 10 Avril 2018