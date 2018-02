Le MAG 97 - Sveriges Radio pousse la virtualisation des studios à l'extrême

LLPR - Quelles ont été les adaptations techniques nécessaires pour intégrer vos logiciels dans les studios virtuels de Sveriges ?

DS - La vision de Sveriges a été motrice d'un certain nombre d'adaptations de nos produits existants, et plutôt que de se limiter à créer un service sur mesure, nous avons consolidé nos technologies existantes pour aboutir à une suite logicielle globale appelée Playout Ubiquity, désormais au catalogue de DAVID Systems. Nos modules WebTurboPlayer et TurboPlayer sont des développements issus de ce projet.



LLPR - Quelles sont les technologies en action dans ces studios virtuels ?

DS - WebTurboPlayer et TurboPlayer Service (DAVID), qui intègrent une interface HTML développée par Sveriges Radio. L'outil VisTool (Lawo), le protocole Ember+ (standard ouvert) dans un environnement AoIP Ravenna (ALC/Lawo).



LLPR - En tant qu'éditeur de logiciels, quels sont les avantages et inconvénients des nouveaux studios virtuels ?

DS - Les studios virtuels favorisent la collaboration, la flexibilité, la transparence et l'efficacité. L'expérience utilisateur devient multiplateforme, la collaboration est facilitée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la station. Il est plus facile de charter et d'intégrer différents logiciels lorsqu'ils partagent le même univers web, avec un look commun et une marque de fabrique. En revanche, il faut réinventer le modèle de la radio, investir dans une infrastructure réseau robuste, et anticiper les besoins de couverture 3G/4G ou WiFi en mobilité. Il faudra du temps pour que tous les avantages d'exploitation surmontent les inquiétudes des animateurs, encore habitués au toucher des faders d'une console traditionnelle.