La radio suédoise progresse dans un marché audio désormais mature  €

Ce schéma cartographie les liens de propriété et de coopération entre les principaux acteurs de la radio commerciale suédoise : Bauer Media et Viaplay Radio. On y distingue les réseaux nationaux (Mix Megapol, Rix FM, Star FM, NRJ, etc.) et les stations locales affiliées (Bandit Rock, Retro FM Skåne, Lugna Favoriter…) Source : Mediemyndigheten
- ⛬ MENU
- Alors là, Chapeau !
- ANTENNE
- INDUSTRIE
- MONÉTISATION
- DIGITAL
- ---------
- S'abonner / Adhérer
- ---------
- Agenda Audio&Radio
- Boutique
- PodcastMagazine.fr
- RedTech.pro
- Emploi
- Le MAG
- Club HF
- Pub