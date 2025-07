Le MAG 172 - Radio France Studios ouvre ses portes à toutes les créations €

Le 118 accueillera les projets de musique non amplifiée lorsque son pendant, le 119, sera davantage dédié aux projets avec musique amplifiée, le tout dans des standards haut de gamme. Ainsi, les studios de la Maison de la Radio et de la Musique auront vocation à "accueillir des résidences d’artistes pendant 4 à 5 jours" ou encore "des projets d’album" ainsi que "de la création de musique de film", liste pour nous Bruno Laforestrie comme une marque claire et assumée de la volonté de diversification des usages propres à ces espaces.

La diversification est d’ailleurs un mot-clé pour l’ensemble de ces studios, particulièrement pour le studio 120, "unique en Europe" et disposant d’équipements permettant la captation et le mixage en son 360°, et ce, grâce à 30 enceintes qui créent un espace volumétrique sonore innovant. Une expérience sonore immersive qui permet déjà d’effectuer des partenariats avec des acteurs tels que la Cité des sciences et de l'industrie.