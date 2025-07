Le MAG 172 - La radio britannique reste leader dans l’habitacle €

Malgré leur déclin, les CD et les fichiers numériques MP3 restent présents : ils représentent respectivement 9% et 6% des usages pour l’ensemble des 18 ans et plus. Ces formats connaissent toutefois une baisse notable chez les plus jeunes, signe que la connectivité mobile et les services de streaming sont désormais privilégiés pour écouter de la musique ou des émissions de radio.

Dans ce contexte concurrentiel, la radio linéaire conserve un rôle central dans l’écosystème audio britannique, en particulier grâce à sa capacité à fédérer les auditeurs autour de contenus en direct, d’informations locales et de programmes musicaux variés. Les éditeurs radio doivent néanmoins composer avec une audience plus fragmentée et plus connectée, qui attend une expérience d’écoute enrichie et adaptée à ses préférences individuelles.