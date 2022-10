Dans un espace médiatique où l’information en temps réel s’est largement développée ces dernières années, il est une habitude qui semble demeurer, celle du “réflexe franceinfo”. La radio et ses performances y prennent une part non négligeable, mais c’est également l’agrégat des points de contact entre les publics et l’information distillée par le service public qui fait sa renommée et son succès. Des canaux de diffusion multiples au service d’une vision aiguisée, connectée à son époque.